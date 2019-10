Po jeho uzavření se dlouho hledalo využití těchto prostor přímo v budově úřadu města. Nakonec přišel nápad suterén kompletně zrekonstruovat a vybudovat tam unikátní latinskou knihovnu.

Město Jáchymov totiž vlastní historické knihy, které dosud nemohlo ukázat veřejnosti. Cenné, převážně latinsky psané knihy s různou tematikou byly doposud uloženy v karlovarském muzeu, kde mají potřebné vybavení na uchovávání takto starých písemností.

„Nyní jsme vybudovali prostor, kde je vystavíme. Suterén radnice prošel náročnou rekonstrukcí. Museli jsme udělat vše nové od podlah až po stropy, a to včetně topení. Prostory byly dlouho uzavřené, a tak to nebylo úplně jednoduché. Nyní se už ale instalují speciální klimatizované vitríny, do kterých budou historické knihy uloženy,“ říká místostarosta města Jáchymova František Hrdý. Vitríny stály tři a půl milionu korun a stavební práce čtrnáct a půl milionu korun. Dalších sedm set tisíc utratila radnice za audiovizuální techniku. V nové knihovně totiž zdaleka nebudou vystaveny všechny originály. „Některé knihy byly digitalizovány, jiné jsou kopie, ale návštěvníci samozřejmě uvidí i originály,“ vysvětluje místostarosta. Město na rekonstrukci suterénu získalo dotaci z evropského projektu regionálního programu Kulturní dědictví.

Slavnostní otevření nových prostor je plánováno na pátek 29. listopadu.