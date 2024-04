Podivné sošné trio, které až vyráží dech, tvoří opět Lenin, ale tentokrát mu společnost dělá Fučík. A obě sochy střeží skulptura pohraničníka se psem . Tato socha byla součástí památníku „Na stráži míru“, který až do počátku 90. let minulého století stával v někdejších chebských Gottwaldových, dnes Městských sadech. Svého času doplňoval tuto podivnou partu, která až zamrazí svědectvím temné minulost národa, panovník Josef II., který byl přibližně v roce 2004 přestěhován do Františkových Lázní.

"I když jsou sochy přes plot vidět a každý si je může bez problémů prohlédnout, žádné stížnosti jsme nezaznamenali. Je to prostě doklad doby," uvedl Karel Halla, ředitel chebského muzea. K emocím, které u některých lidí pouze pohled na ně vyvolává, dodal, že socha je jako svědek a nemůže za to, kdy a proč vznikla. "Má tu dobu připomínat, ať třeba negativně," uvedl ředitel Halla. Jejich roztavení či zničení by považoval za hloupost a opětovnou cenzurou. Umístění Lenina, Fučíka a pohraničníka se psem v klášterní zahradě s úsměvem nazval útulkem.

Socha pohraničníka. Zdroj: Foto: Karel Halla

O pozdvižení a bouřlivých debatách při opětném vystavení sochy Lenina v lesní oboře v Karlových Varech je ředitel Halla informován. "Vím o tom, v Chebu, ale žádné vášně či výtky, že tyto sochy vystavujeme nevzbuzují," znovu zopakoval.

O přesunu sochy Lenina ze skladiště pily v Březové do obory lázeňských lesů 9. dubna znovu diskutovali i karlovarští zastupitelé. Aprílový žert, který se podle ředitele Stanislava Dvořáka Lázeňských lesů a parků, primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) a náměstka Petra Bursíka (ODS) povedl, odsoudil i historik Jiří Klsák (KOA) krajský zastupitel a bývalý karlovarský zastupitel. "V oboře se Lenin objevil sto let po své smrti. To bylo překvapivé. A pokud mělo jít o vtip, apríl je jeden den a to 1. dubna. Lenin byl v oboře ale až do 4. dubna," podivoval se nad nápadem sochu znovu vystavit Jiří Klsák. Zastupitelům pak připomněl, že tato rádoby recese vyvolala negativní pohoršení nejen u části veřejnosti, ale i u historiků. "Zkrvavený vládce se v Karlových Varech znovuobjeví v této době. Co tím autor této myšlenky vlastně mínil?" ptal se zastupitelů Jiří Klsák, který tento čin, a nejen on, považuje za nemorální a neetický.

Někteří zastupitelé na znovuinstalování Lenina nic špatného nevidí a spíše je roztrpčila debata, která se kolem toho rozvířila. Tomáš Matějček (ANO) ironicky podotkl, aby město uspořádalo celosvětovou sbírku na prodej této bronzové této sochy, jiná koaliční zastupitelka zase tvrdila, že v oboře Lenin nebyl, protože se na inkriminovaném místě byla podívat, prozkoumala stopy a žádné nenašla. Což byla ostatně první verze, kterou Lázeňské parky a lesy na výtky k Leninově vystavení reagovaly.

Stejně jako v Chebu, i v Karlových Varech byl vystaven i Julius Fučík, který dnes stojí u jedné ze základních škol, a ani v tomto městě nesměla chybět socha ruského rudoarmějce. Ta ale nyní hlídá ruské vojáky na karlovarském hřbitově.