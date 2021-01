"V Chebské nemocnici již není ani jedno volné intenzivní lůžko. Jsme nuceni vybírat pacienty, které na intenzivní péči dáme a které necháme na standardním oddělení prakticky umírat na těžký covidový zápal plic," napsal primář interního oddělení nemocnice v Chebu Stanislav Adamec poslanci Petru Třešňákovi.

"Během sobotního rána jsme v Chebu reprofilovali všechna necovidová lůžka intenzivní péče na lůžka pro pacienty covid+ tak, abychom získali dodatečnou potřebnou kapacitu. Pacientům bez nákazy covid bude poskytnuta intenzivní péče v nemocnicích v Sokolově a v Karlových Varech," uvedl v návaznosti na primářovu informaci hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Podle něj se již v pátek převáželi pacienti do Prahy a Plzně, v sobotu do Karlových Varů a Nejdku, v neděli i do Nemocnice Mariánské Lázně.

Podle primáře je problém i personálním obsazením - na interní klinice mají na dvanáctihodinovou směnu k dispozici obvykle tři sestry a v noci někdy jen dvě plus sanitáře. „Jsou již naprosto vyčerpané, nemohou se střídat po 3 hodinách jako ve velkých nemocnicích. Lékařsky jsme aktuálně na tom taky špatně, ale to je problém dlouhodobý," uvedl primář.

"Situace v Chebu je monitorována a řeší se nepřetržitě, stejně tak je to ale i s ostatními nemocnicemi v kraji. Jsme prakticky stále v kontaktu s krajskou koordinátorkou i s vedením krajské nemocnice," uvedl hejtman.

Serveru Seznam Zprávy připustil primář Adamec, že se během soboty situace zlepšila. Na zmíněnou situaci, kdy museli lékaři vybrat, koho na intenzivní lůžko umístí a kdo zůstane na běžném lůžku, však podle něj skutečně došlo. "Jsem rád, že i pan primář konstatoval mírné zlepšení situace v chebské nemocnici během soboty 9. ledna," doplnil Kulhánek.

Prohlášení primáře zvedlo vlnu reakcí nejen mezi samotnými občany, ale reagovali na něj poslanci, ministr zdravotnictví, vedení nemocnice i vedení kraje.

Aktuální situace v chebské nemocnici není udržitelná a personál je nucen již selektovat pacienty, které umístí na intenzivní péči. Pane ministře, prosím požádejte o pomoc Bavorsko a Sasko. Spolupráci už předjednal hejtman Kulhánek, ale oficiálně to musí jít od Vás @ZdravkoOnline pic.twitter.com/acBuK6AyXJ — Petr Třešňák (@petr_tresnak) January 9, 2021

Na výzvu poslance Třešňáka reagoval ministr zdravotnictví Jan Blatný prostřednictvím Twitteru.

Jan Blatný: Pane poslanče, není důvod vyvolávat paniku. V ČR máme dostatečné kapacity. A není problém převážet případně pacienty do méně zatížených nemocnic mezi kraji. S hejtmanem Karlovarského kraje jsem v kontaktu. Zrovna včera jsme mu takto pomohli. https://t.co/A8vHcRQUYO — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) January 9, 2021

Podle zdravotníků, pracujících v jiných zařízeních, může k podobné situaci jakou popisuje primář Adamec dojít i u nich. "Záleží na mnoha okolnostech, kapacitě lůžek, věku pacienta, na jeho stavu, dalších chorob doprovázejících covid a podobně. Primář Adamec byl ten, který situaci pojmenoval nahlas a veřejně," uvedl jeden ze zdravotníků, který si nepřál být jmenován.

O kritické situaci město ví

Na zasedání krizového štábu označil starosta Chebu Antonín Jalovec situaci za kritickou. „Jsme svědky každodenního nárůstu počtu nakažených osob. Lze očekávat, že stav v příštích dnech nebude o nic lepší, můžeme spíše počítat s ještě horší variantou. Situaci dokládá absolutní kolaps chebské nemocnice, zdravotnický personál pracuje v omezeném počtu a dle slov ředitele Krušiny, je velmi znatelná u všech celková psychická vyčerpanost," upozornil starosta. Na krajský krizový štáb vznese požadavky na možnost umísťování pacientů do jiných nemocnic či možnost zajištění výpomoci.