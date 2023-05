Už na konci června by vedení karlovarského magistrátu mohlo zahájit jednání ke stavbě družstevních bytů, které plánuje v lokalitě Krokovy ulice v katastru Drahovic. Jak upozornil radní Petr Bursík (ODS), v tuto chvíli se řeší i různé varianty provedení. Nové bytové domy tam město řeší už více než rok a ani po té době nedošlo ke změně ohledně investora. Jeho pozice i po měsících není zcela konkrétní. Jedno je ale jasné, Karlovy Vary se do výstavby za stovky milionů korun samy pustit nemohou a budou potřebovat strategického partnera. Bydlení by mělo být družstevní a inspiraci k tomu hledá lázeňské město v Praze, která se do podobného modelu už pustila.