"V neděli v 10.20 k nám přijeli první, bylo to čtyřicet čtyři osob. Pak jich přijelo dalších 12 a ještě během čtvrtka očekáváme dalších osm," uvedl ve čtvrtek starosta Krásna, podle něhož s místní iniciativou pomáhá aktivně asi dvacet lidí, zejména pak již jmenovaní místní podnikatelé Eva a Miroslava Duškovi. "Eva Dušková je účetní. Vede účetnictví několika ukrajinským mužům, kteří zde pracují již několik let, a právě díky tomu jsme se dostali ke kontaktům na konkrétní válečné uprchlíky," vysvětlil. Další stovky lidí se podílejí na zajištění všeho potřebného a přispívají do vyhlášených sbírek, za což jim patří veliký dík.

"Podpora obyvatel z našeho regionu je obrovská. Zpráva, že pomoc v Krásně a Horním Slavkově nabírá velkých obrátek, se brzy dostala i k dalším, kteří ji potřebují, nebo ji mohou poskytnout. A tak se nabalují nové a nové kontakty. Od pátku jedeme vlastně nonstop. Manželé Duškovi s asistencí paní Podhradské a s mou podporou pomáhají Ukrajincům s registrací, zajišťují jim první lékařské prohlídky, pořádají sbírky a vybavují je vším potřebným,“ konstatoval starosta Krásna. V komunitě je například těhotná žena, které sokolovská nemocnice už dokonce zařídila ultrazvuk, pomáhalo se i dítěti, u něhož se objevila horečka. "Nejmenšímu jsou teprve dva měsíce, máme tu i dvouleté, tříleté. Ženy přišly s batohem na ramenou, s roztrhanou igelitkou v jedné ruce a ve druhé držely dítě. Jsou mezi nimi advokátky, učitelky, cukrářka. Nejdříve byly vystrašené. Snad už tyto pocity trochu polevily a nebojí se tolik. Nyní mají snad vše, co potřebují. I připojení na wi-fi, aby mohly být v kontaktu se svými blízkými a mohly sledovat dění v jejich zemi. Dětem dárci poskytli kočárky a veškeré vybavení pro malé děti, televize i playstation," pokračoval starosta Havel s tím, že se pro ně připravují také počítače.

Kapacity hotelu jsou už ale zaplněny, a tak další uprchlíci najdou dočasný domov ve startovních bytech města Horní Slavkov a v bytech a domech soukromých majitelů, kteří pro ně azyl nabídli. "Po příjezdu prvních uprchlíků nám ihned začal aktivně pomáhat starosta Horního Slavkova Alexandr Terek a jeho spolupracovníci, za což jim také patří velký dík. Děkujeme také za velkou podporu zastupitelů města Krásna a jeho obyvatel, mnoho dárců je také z Horního Slavkova a okolí, kterým také děkujeme. Pomoc nabízejí i další starostové a starostky měst z regionu," poznamenal Havel.

„Ukrajinským ženám jsme již zařídili i práci a plánujeme náplň pro volný čas. Budou balit stavebnice Lega, jejichž díly budeme dovážet z Chebu. Plánujeme pro ně benefiční koncerty a také výlety, například do plzeňské ZOO, chtějí se podívat i do Prahy," dodal Havel s tím, že shodou náhod pochází naprostá většina uprchlíků z jedné ukrajinské vesnice, která se jmenuje Krásná. "To je osud, nevěděli jsme o tom. Dnes už je tak zřejmě jasné, že Krásno bude mít, až skončí vše zlé, zřejmě nové partnerské město na Ukrajině s krásným jménem Krásná," dodal.