Co bude po roce 2023, kdy zřejmě ukončí svůj provoz pecv karlovarském krematoriu na Růžovém Vrchu? I touto otázkou se zabývali na svém včerejším jednání karlovarští zastupitelé.

Krematorium na karlovarském Růžovém Vrchu. Síň prochází v současnosti drobnými opravami. | Foto: Deník / Jana Kopecká

Kremační pec na Růžovém Vrchu prošla rekonstrukcí a byla uvedena znovu do provozu vloniv červnu. Během odstávky se objevily názory, že by krematorium nemělo být umístěno v centru lázeňského města. Karlovy Vary tak začaly jednat s Karlovarským krajem o vybudování jediného krematoria, které by bylo k dispozici všem obyvatelům kraje. „V této otázce jedná Kancelář architektury města (KAM). Snahou města ale je, aby kremační peci nadále zůstala na území Karlových Varů,“ uvedl radní Martin Dušek (ANO). Podle Petra Kulhánka (KOA) by tuto věc s krajem mělo řešit samotné vedení města, nikoliv jen KAM. Dušek doplnil, že mezitím se ale objevila další alternativa. Nová obec Doupovské Hradiště chce totiž na svém území také postavit krematorium.