"Ne, opravdu to nepamatuji, a to mám s čím srovnávat. O volby je neskutečně velký zájem," konstatovala předsedkyně komise. Její slova potvrdili i ostatní komisaři. "A chodí také mnoho lázeňských hostů, kteří jsou u nás na léčení. Ani takovou účast si nepamatujeme," zaznělo od členů komise, kteří s trochou nadsázky dodali, že vzhledem k velkému zájmu nemají prostoje a na čtení knih či tradiční pletení není letos opravdu čas.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.