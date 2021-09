Podle informací Deníku se ale přece jeden velký developer, který chtěl poblíž marketu Makro stavět, objevil. "Měl to být opravdu velký obchod. Ale nakonec z toho sešlo," prozradil zdroj. Jak starosta Stehlík poznamenal, nic další se na tomto místě opravdu neplánuje.

Tím podle starosty Jenišova výstavba větších obchodů v katastru Jenišova prozatím končí. "INKO koupelny jsou asi posledním takovým stavitelem. Poblíž kruhového objezdu ve směru na obec Hory po levé straně máme ještě pozemky určené pro drobnou výrobnu, budou tam dvě haly pro automechaniky. Každá by měla mít plochu asi pět set metrů čtverečních. Ozval se už zájemce, který by tam chtěl zřídit opravnu veteránů," dodal starosta Jenišova.

Potvrdila to i mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá. "Na stavbu bylo vydáno stavební povolení v roce 2017, letos v dubnu podal stavebník žádost o změnu stavby před dokončením, která spočívá v prodloužení termínu dokončení. Jedná se o výstavbu prodejny a skladové haly INKO koupelny," upřesnila mluvčí karlovarské radnice.

Dnes již vyhaslou sopku, která se rozpíná mezi Tašovicemi, Jenišovem a obcí Hory, si na konci minulého tisíciletí oblíbili stavitelé. A to nejen lidé, kteří si tam postavili rodinné domy, ale i developeři, ať už čeští či zahraniční. Své zázemí v lokalitě zvané jako Pod Rohem našel nejdříve Globus, pak market Makro, ke kterým před třemi lety přibyl Möbelix.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.