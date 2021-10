Obrovskou účast v letošních parlamentních volbách hlásí v Jenišově. Kolem 13. hodiny, tedy hodinu před zavřením volebních místností, tam měli volební účast 74 %, a další a další voliči stále přicházeli.

O volby v Jenišově je obrovský zájem. | Foto: Deník/Jana Kopecká

"Ze 700 voličů jich zatím přišlo 550," informovala předsedkyně komise Daniela Tomková. Lidé chodili hlavně v pátek 8. října, v sobotu 9. října už byl zájem o volby o něco slabší. "Republika potřebuje změnu, tyto volby jsou důležité. Proto jsem tady. Snad to dobře dopadne," uvedl dvaadvacetiletý Petr Suchan z Jenišova, který do Parlamentu volil podruhé v životě.Krátce po poledni se dostavil do volební místnosti i starosta Jenišova Jiří Stehlík. "Samozřejmě, že i já jdu k volbám. Je to má občanská povinnost. Volit je nutné a ne jen někde nadávat u piva a nic pro to neudělat," poznamenal starosta Stehlík.