"V letošním roce jsme orazítkovali 313 kg poštovních zásilek. Pro lepší představu to znamená denně zhruba 9000 kusů. V letošním roce se v této zodpovědné činnosti střídalo pět pracovnic infocentra. Nejdříve jsme se zaměřili na všechny zásilky došlé do konce listopadu. Pak jsme již razítkovali aktuálně došlou vánoční poštu," uvedla Daniela Tautermannová z Infocentra Boží Dar.

I tentokrát patřilo mezi nejčastěji zmiňované přání zdraví a klid, letos navíc doplněné o mír. "Děti psaly Ježíškovi žádosti o konkrétní vánoční dárky pro sebe i svoje blízké. Žádný dopis, žádná pohlednice nejsou pro nás obyčejné, protože skrývají upřímná přání a mají udělat radost jejich příjemcům," konstatovala Tautermannová.

Rekordním byl pro božídarské Infocentru rok 2016, kdy orazítkovali 386 kilogramů zásilek. V obou koronavirových letech to bylo 340 kilogramů vánoční pošty. Pošta Partner je na Božím Daru otevřena celoročně. Vánoční přání mohou lidé vhodit do Ježíškovy schránky osobně nebo zaslat během letního výletu na Boží Dar, ale vánočním razítkem roku 2023 pracovníci Ježíškovy pošty opatří danou zásilku až od 1. do 23. prosince příštího roku.