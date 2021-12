Už příští týden, konkrétně 27. prosince začíná i v Karlovarském kraji očkování těch nejmenších - dětí od pěti let. Zájem rodiče podle pediatrů poměrně mají, míst, kde mohou své děti nechat oočkovat proti covidu - 19 ale mnoho v Karlovarském kraji není. K pondělku 20. prosince se totiž do vakcinace nejmenších zatím přihlásilo jen sedm praktických lékařů pro děti a dorost. Jak říká mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková, tato věková kategorie se očkuje dvoudávkovým výrobkem Pfizer/BioNTech, přičemž druhá dávka se podává po třech týdnech. Jedná se o vakcínu určenou pouze dětem ve věku 5 až 11 let.