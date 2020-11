Nemocnice v kraji si pomáhají a přesouvají covidové pacienty po regionu.

Nedostatek lůžek pro intenzivní péči pro pacienty s covidem a zdravotníků, kteří se o ně starají. To jsou v současnosti největší problémy nemocnic v Karlovarském kraji, který je na tom v kapacitách intenzivních lůžek nejhůře v České republice. „Jsme nejmenší kraj, nemáme fakultní nemocnici. Ale to neznamená, že se o sebe nedokážeme postarat. Zvládáme to i bez cizí pomoci. Máme výborné koordinátory, kteří řeší jednotlivé přesuny pacientů v rámci regionu a díky naší pružnosti dokážeme situaci zvládnout,“ říká Jitka Samáková, ředitelka Karlovarské krajské nemocnice (KKN). Pod ni spadají zařízení v Karlových Varech a Chebu zřizované krajem.