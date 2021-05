Karlovarský kraj je navíc premiantem v Česku v počtu očkovaných obyvatel podle místa bydliště - téměř 234 naočkovaných lidí na tisíc občanů k 3. květnu (celkový počet obyvatel Karlovarského kraje činí 293 311). Ve věkové skupině seniorů 80+ jsou nyní očkováni všichni zaregistrovaní zájemci, podobná je situace v případě lidí starších 70 let, kteří se rozhodli očkování podstoupit.

Rekordní počty podaných vakcín by si kraj chtěl udržet i nadále. Stát zvažuje, že by od června otevřel možnost registrace na očkování pro všechny věkové skupiny zájemců od 16 let. „Potvrzení o očkování lidem nahradí opakovanou nutnost testování při využívání některých druhů služeb, při vstupech na sportovní a kulturní akce, budou mít výhody při cestování. Tím hlavním benefitem je ale samozřejmě ochrana vlastního zdraví, konec šíření nákazy a věřím, že i překonání pandemie koronaviru,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Podle aktuálních statistických dat má v Karlovarském kraji první dávku vakcíny 72 317 občanů, první i druhou pak 27 829. Nejvíce vakcín bylo podáno v očkovacím centru v KV Areně v Karlových Varech - celkem 39 389, dále v očkovacím centru v Sokolově - 14 222, v očkovacím centru v Chebu to bylo 11 163 dávek. Nemalou měrou se na očkování podílejí také praktičtí lékaři.

„Máme velkou radost z toho, že občané Karlovarského kraje přistoupli k ochraně svého zdraví zodpovědně a zvážili veškeré přínosy očkování proti COVID-19. Velký respekt si zaslouží očkovací týmy jednotlivých očkovacích center i dobrovolníci, kteří zajišťují jejich chod. Nesčetněkrát už jsem to řekl a musím znovu opakovat, že těchto 'hvězdných čísel Karlovarského kraje' v očkování, jak je nazval ředitel ÚZIS profesor Ladislav Dušek, jsme dosáhli a dosahujeme díky krajské koordinátorce očkování Dagmar Uhlíkové. Ta je se svou nezdolnou energií hybnou silou celého očkovacího procesu od jeho počátků až dosud. Ocenit je ale třeba také aktivitu praktických lékařů, kteří se i přes náročnou administrativu a nedostatečné dodávky vakcín do očkování rychle zapojili,“ dodal hejtman.