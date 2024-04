Koupaliště Rolava zůstává zatím bez vody. Nádrž se bude napouštět až v květnu.

V Karlovarském kraji padaly teplotní rekordy. Lidé se už i koupali.

Téměř o pět stupňů Celsia, přesně o 4,6 stupně, překonala teplota v Karlovarském kraji v sobotu 6. dubna svůj dosavadní teplotní rekord.

Jak informovala meteoroložka Simona Procházková z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni, rekord padl v sobotu za Karlovarský kraj na měřící stanici v Sokolově, kde dosáhla teplota 25,3 stupně. „Původní rekord byl na této stanici z roku 2020, a to 20,7 stupňů. Na této stanici se ale měří jen sedm let, pokud budeme brát v úvahu místa, kde se teplota zjišťuje minimálně dvacet let, tak rekord za Karlovarský kraj padl v Chebu, kde dosáhla teplota 24,2 stupně,“ doplnila meteoroložka.

Vydařený víkend může podle ní v neděli ovšem překazit příval písku ze Sahary.

Nebývale teplý víkend vytáhl Karlovaráky ven z města, ulice byly téměř liduprázdné. Mnoho lidí vyrazilo na koupaliště Rolava, kde ovšem zatím nenastala letní sezóna a nádrž tak zůstává bez vody. Pár lidí se slunilo i na koupališti v Nové Roli, žádný odvážlivec zde ale v době, kdy areál navštívili redaktoři Deníku, do vody nevlezl. To pár otužilců naopak vyzkoušelo už vodu v nedalekém Jimlíkově. Dokonce i desetiletý Dominik, který sem přijel s maminkou Monikou Novotnou. „Je to úžasné,“ hlásil odvážný Dominik. „Chodíváme sem celkem pravidelně, ale nikdy jsme tu nebyli tak brzy na jaře,“ uvedla maminka.

Na napuštěnou Rolavu si milovníci koupání, pokud bude počasí pokračovat v podobném tempu, budou muset pár týdnů ale přece jen počkat. „Na nás je to brzy. Nádrž běžně napouštíme běžně až v květnu. Děláme to především proto, abychom na vodní ploše zabránili hnízdění kachen,“ vysvětlila Simona Vránová, ředitelka městské společnosti KV City, která areál Rolavy spravuje.

Na napuštění venkovního bazénu si stejnou dobu budou muset počkat i ti, kteří navštěvují KV Arenu. Jak potvrdil ředitel centra Roman Rokůsek, i zde se totiž bude bazén v provozu až v polovině května.