Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka je velmi důležité zvýšit zájem o očkování zvlášť mezi mladými lidmi ve věkové skupině 15+ a dále ochránit posilujícím očkováním především ty občany, kteří by v případě onemocnění museli být hospitalizováni. „Budeme se proto ve spolupráci se školami snažit šířit informace o významu očkování a jeho přínosech. Už teď se ukazuje, že očkovaní mají minimální riziko nákazy, a když onemocní, tak s výrazně mírnějším průběhem, než je tomu u lidí bez vakcinace. Velmi bychom ocenili zodpovědný přístup obyvatel k ochraně před koronavirovou nákazou a vůli nechat se očkovat,“ dodal Petr Kulhánek.

Očkování posilující dávkou by v první řadě měli zabezpečit praktičtí lékaři, v Karlovarském kraji je ale také možné využít stávající očkovací centra. „Očkovací centra jsou připravena v případě potřeby flexibilně rozšířit otevírací dobu, zároveň je také k dispozici dostatečná zásoba vakcín. Očkování bude možné vakcínami obsahující molekulu označovanou jako mRNA, což je například očkovací látka dodávaná společnostmi Pfizer BioNTech nebo Moderna,“ upřesnila MUDr. Dagmar Uhlíková.

„Ukazuje se a potvrzují to i odborné studie, že zhruba 8 měsíců od ukončeného očkování dvěma dávkami dochází zejména u seniorů či chronicky nemocných lidí k poklesu odolnosti před nákazou, proto je velmi důležité zvážit další - posilující dávku. Kromě ČR to svým občanům doporučuje řada dalších zemí. V Karlovarském kraji měli první zájemci o očkování dokončený cyklus očkování 25. ledna 2021, takže očkování posilující dávkou připadá v našem kraji nejdříve na 25. září. Zájemci o potenciaci očkování po obdržení sms mohou kontaktovat svého praktického lékaře a domluvit se s ním, nebo se objednat v centrálním rezervačním systému. Karlovarská krajská nemocnice přitom rovněž zjišťuje zájem nejen u svých zaměstnanců, ale i u zdravotníků dalších zdravotnických zařízení. Zvlášť v případě těch, kteří pracují v přímém kontaktu s nákazou, a dalších rizikových skupin považujeme pokračování ve vakcinaci za nezbytný krok k prevenci a ochraně před onemocněním,“ uvedla MUDr. Dagmar Uhlíková, lékařská ředitelka Karlovarské krajské nemocnice a krajská koordinátorka očkování.

