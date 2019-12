„První úsek je už ve výstavbě. Jedná se o zhruba půlkilometrovou propojku od Plynárenské lávky na Meandr Ohře, která povede podél řeky,“ uvedl náměstek Petr Bursík (ODS). Cyklistům se tak zjednoduší cesta do areálu jak z Tuhnic, tak z Rybářů. „Na jaře pak začneme stavět navazující úsek od Plynárenské lávky k Chebskému mostu. Tuto část nyní soutěžíme,“ dodal Bursík. Úsek by měl být hotový příští rok o prázdninách.

Následující rok se začnou stavět další tři úseky. „Díky nim výrazně zlepšíme propojení některých částí města na síť cyklostezek,“ dodal Bursík. Prvním úsekem bude protažení cyklostezky na pravém břehu Ohře až k areálu Správy lázeňských parků, napojí se tak na ni Čertův ostrov. Druhý úsek povede ze Staré Role od areálu Rolava kolem Kauflandu a u kruhové křižovatky se bude napojovat na páteřní cyklostezku číslo 6. Třetí úsek pak uvítají především sportovci, protože povede po v současnosti pro cyklisty nepřívětivé trase od Plynárenské lávky ke stadionu Závodu míru.

Lidé stavbu cyklostezek oceňují, protože vyznavačů cykloturistiky stále přibývá a tomuto sportu se věnují celé rodiny. „Karlovarský kraj je, co se týče cyklostezek, milovníkům kol opravdu zaslíben. I ve srovnání s ostatními regiony si tady přijde na své každý cyklista,“ tvrdí Martin Černý ze společnosti Theosport.

Pro rodiny s dětmi, víkendové jezdce a nyní i moderní koloběžkáře je podle něho ideální cesta přímo z města páteřní trasou, která vede z Dalovic podél říčky Ohře, nedávno otevřenou naprosto klíčovou pasáží mezi obchodním centrem Varyáda k Zámečku v Doubí, až po takřka pohádkové Svatošské skály. „To vše na příjemném asfaltu, širokém tak, aby se pohodlně vešli dva protijedoucí cyklisté. Dále přes houpací most pokračuje cyklostezka na Loket, mezi hradem a amfiteátrem se stáčí malebnou krajinou až do Královského Poříčí. Dále pak z Kynšperka vede již znovu asfaltová až do Chebu. A to je skoro 80 kilometrů,“ líčí jednu z oblíbených tras Martin Černý. Dodává, že takových nádherných míst je v Karlovarském kraji nepřeberně a tento region je cyklostezkami doslova prošpikován. „Kdo by se odvážil do většího dobrodružství, jsou zde krásné vrcholy a spousty kopců. Ať už výlety přes Nejdek do Krušných hor na Přebuz a Jelení, nebo nově udělanou stezkou roklinou Supího potoka v Lokti do Slavkovského lesa,“ zdůrazňuje Martin Černý.