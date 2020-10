"Jsem rád, že to takto dopadlo. Diskuze, zda budu hejtmanem, je zatím předčasná. Záleží na koaličních jednáních," uvedl lídr ANO a současný hejtman Petr Kubis. Exhejtmanka za ANO Jana Mračková Vildumetzová uvedla, že zítra začíná první kolo povolebních jednání o koalici. "K vítězství nám blahopřála ODS a místní HNHRM," řekla.

Poprvé v novodobé volební historii vypadla v krajských volbách ČSSD, která oproti minulým volbám s 13,91 % hlasy a osmi mandáty, získala pouze 3, 70 % hlasů. "Nevsadili jsme na silné osobnosti," uvedl lídr ČSSD Michal Červenka. Stejný osud postihl i KSČM , která v krajských volbách v roce 2014 obdržela 11,50 % hlasů a tak šest mandátů, ale letos jen 4, 41 % a do krajského zastupitelstva se nedostala.

"Koresponduje to s celorepublikovým vztahem k naší straně. Nepodařilo se nám voliče přesvědčit, že pro ně chceme pracovat," řekla Eva Valjentová, lídr KSČM do krajských voleb v Karlovarském kraji. Dodala, že bude mít alespoň více času na svou zahrádku. Druhý nejvyšší počet hlasů má STAN + KOA, TOP 09, VPM 14,66 %. "Druhé místo je pro nás úspěch a máme z něj radost. Oproti minule jsme posílili. Je to díky hlasům ze Sokolovska a hlavně Chebska. Nyní se pokusíme sestavit širokou koalici bez účasti hnutí ANO," řekl lídr kandidátky TOP+STAN Petr Kulhánek.

Uskupení Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci, které v roce 2016 zůstalo před prahem do krajského zastupitelstva, dostalo 6,51 %. V krajském zastupitelstvu bude zcela nově i SNK1 - Starostové našeho kraje. Oproti minulým krajským volbám získala více procent hlasů voličů Česká pirátská strana, Hnutí za harmonický rozvoj a SPD. " Výsledek nás těší. Jsme nakloněni jednat o koalici s kýmkoli," řekla Karla Maříková, lídr kraje za SPD.

Podle lídra Pirátů Josefa Janů je výsledek této strany na spodní hranici pirátského očekávání. „Je to mírné zklamání, ale byli jsme po čtyři roky v krajské koalici, takže neměli moc prostoru své kroky obhajovat,“ uvedl Janů. Přesto jsou Piráti s 11,56 % hlasů v těchto volbách poměrně úspěšní. Ke třem mandátům jim přibyly tři, takže v krajském pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu zastupitelstvu budou nyní mít šest svých zástupců. Krajských voleb zúčastnilo 34,94 % voličů, před čtyřmi lety 30,23 procent voličů.