Karlovy Vary – Centrální část Karlových Varů je jedinečná i tím, že se svažuje k říčce Teplá. Svahy jsou sice malebné, ale jsou jádrem velkého problému, pokud nejsou zalesněny. Sesouvají se. Na některých místech je situace kritická.

Vedení města se nyní rozhodlo řešit svah nad kinem Čas poblíž schodů u hlavní pošty. Radní proto minulý týden schválili zakázku pro Jiřího Štěrbu, který ho má zajistit. „V tuto chvíli nejsme schopni říci, kolik to bude stát. Lokalita je nepřístupná, nedostane se do ní žádná technika, a tak se svah musí zajistit ručně. Maximální částku, kterou je za to schopno město zaplatit, jsme stanovili na tři miliony korun,“ uvedla náměstkyně Hana Zemanová (Karlovaráci). Radní Martin Dušek (ANO) doplnil, že ujíždějící svah budou zajišťovat horolezci do konce srpna.