V Karlových Varech odvolili favorité voleb, hejtmanka Vildumetzová i ministr Ťok

Karlovy Vary - /FOTO, VIDEO/ Poměrně značný zájem je o volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v krajském městě Karlovy Vary.

Do volební místnosti v Karlových Varech - Bohaticích se hrnuli voliči od otevření místnosti. Volit sem přišla i hejtmanka Jana Vildumetzová a ministr dopravy Dan Ťok.Foto: Foto a video Deník Vladimír Melutín

Ještě před otevřením volebních místností se někde tvořily málem fronty, například v městské části Bohatice. Tady krátce po 14. hodině svorně odvolili i favorité voleb, hejtmanka Jana Vildumetzová a ministr dopravy Dan Ťok, kteří kandidují za hnutí ANO.

Do volební místnosti v bývalé bohatické škole přicházeli hlavně důchodci, ale poté se k nim přidali i voliči širšího věkového rozpětí. Hejtmanka Vildumetzová tady má trvalé bydliště, ministr Ťok, který kandiduje v Karlovarském kraji, se proto rozhodl pro stejnou volební místnost. "To jsme za celebrity," smáli se členové volební komise, když vešla hejtmanka s ministrem do volební místnosti. Koho volili, samozřejmě neprozradili.

Hejtmanka podotkla, že je důležité, aby v kraji přišlo k volbám co nejvíce lidí. "Při vysoké účasti bychom mohli získat za kraj šest křesel v parlamentu. Při takové normální jich bude pět. Ale pokud lidé k urnám nepůjdou, tak by to také mohla být jen čtyři místa," poznamenala Vildumetzová.