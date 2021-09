Montessori třídy mohou od 1. září navštěvovat děti i v Karlových Varech. Otevřela se tam Carlsbad Montessori School, bilingvní škola založená na autentických principech Marie Montessori.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Nové žáky do prvních pěti ročníků bude přijímat i po začátku školního roku, a to až do naplnění kapacity. Podporuje také domácí vzdělávání.