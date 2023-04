Obyvatelé Karlových Varů budou mít v průběhu nadcházejících čtyř sobot k dispozici velkoobjemové kontejnery určené k odložení nepotřebných věcí z domácností. Stejně jako v loňském roce to budou jediné svozy objemného odpadu prostřednictvím kontejnerů. I nadále je ale k dispozici takzvané Odpadové taxi.

Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Hnízdil

„Velkoobjemové kontejnery opět postupně přistavíme do všech čtvrtí ve městě a odpad od občanů samozřejmě převezmeme a odvezeme zdarma. Snažíme se tak eliminovat vznik černých skládek a nepatřičné odkládání nepotřebných věcí ke kontejnerům na komunální nebo tříděný odpad, což způsobuje nepořádek ve městě a také nemalé finanční náklady města spojené s odstraněním takového odpadu. Novinkou letošního svozu je způsob likvidace dřevního odpadu, tedy například dřevěného nábytku. Ten už se nesmí skládkovat, proto bude odkládán vedle velkoobjemových kontejnerů a bude svážen do městského sběrného dvora ve Staré Roli,“ vysvětluje náměstek primátorky města Tomáš Trtek.

Velkoobjemové kontejnery budou na obvyklých stanovištích ve městě k dispozici 22. a 29. dubna a 6. a 13. května vždy od 8 do 15 hodin. Pokud budou v průběhu dne naplněny, poskytovatel služby zajistí jejich vyvezení a opětovné přistavení. Do kontejnerů je možné odložit běžné vybavení domácností, například koberce, lino, sportovní náčiní a podobně. Nepatří do nich pneumatiky, elektrospotřebiče, stavební odpad, barvy, oleje, baterie a podobný odpad.

Kůň v Rosnicích se zasekl ve stáji. Na nohy mu pomohlo dvacet hasičů

Alternativou k jednorázovému svozu objemného opadu je Odpadové taxi, které provozuje městská organizace Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary. K dispozici je po celý rok. „Tato služba je sice zpoplatněna, ale ne nijak vysokou částkou. Jde o 150 korun za kubík nákladu. Nespornou výhodou této služby je komfort. Odpad určený k odvozu stačí pouze připravit před dům, kde ho zaměstnanci naší organizace naloží. Navíc je možné si zvolit termín podle vlastních potřeb,“ dodává radní města Petr Bursík.

Harmonogram svozu objemného odpadu je k dispozici na webu Magistrátu města Karlovy Vary -https://mmkv.cz/cs/harmonogram-rozmisteni-vok-duben-kveten-2023, informace k Odpadovému taxi získají zájemci na webu Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary - https://www.llpkv.cz/aktuality/odpad-odvezeme-od-domu-za-priznivou-cenu.