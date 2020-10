Už po dvanácté zasedne ve volební komisi Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu. Tím se spolehlivě řadí mezi rekordmany, kteří tuto práci vykonávají.

Ilustrační foto | Foto: Deník

"Od roku 2009 jsem zažil snad všechny volby, parlamentní, komunální, senátní, prezidentské, volby do Evropské unie, krajské a jednou i mimořádné. Pro mě je to už samozřejmost. Jsem tiskový mluvčí, jsem v obraze a informace tak mám pro novináře z první ruky," vysvětluje Jan Kopál. Jeho funkce v komisi je zapisovatel a během těch let se už s většinou lidí, kteří volí ve Vojenském lázeňském ústavu, dobře zná. "Za ta léta už mě zdraví a leckdy si i rádi pokecají. Teď s rouškou na obličeji to bude složitější, ale není zbytí. Musíme respektovat přísné hygienické předpisy. Sedět v místnosti s rouškou několik hodin nebude příjemné, ale je možné si odskočit a nadýchat se vzduchu," dodává Jan Kopál. Speciální svačinu si na letošní krajské volby do komise nechystá. "Když bude čas, zaskočím do vedlejšího hotelu Kriváň na kafe. Doufám, že k žádnému incidentu během voleb nedojde. Pokud některý z voličů roušku mít nebude, má právo odvolit i bez ní. My pak ale sepíšeme protokol a ten odešleme na hygienu," vysvětluje.