S nárůstem průměrného věku odborníků se nepotýká jen lékařství v Karlovarském kraji, ale také školství.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Vraný

Průměrný věk pedagogů v kraji se rok od roku zvyšuje a v současnosti patří mezi vůbec nejvyšší v celé České republice. Je to jeden z problémů, které trápí regionální školství. Daleko větším je ale nedostatek kvalifikovaných pedagogů. „Proto se na krajském úřadě uskutečnilo jednání ohledně personální situace na školách v regionu,“ informovala mluvčí úřadu Veronika Svobodová. Na základě provedeného průzkumu je do budoucna potřeba počítats obměnou až 780 učitelů, a to jen na základních školách. „Podle dostupných dat je pak velkým problémem samotná aprobovanost, která je u nás nejnižší v zemi. Téměř polovina výuky na druhém stupni základních škol probíhá pod vedením sice kvalifikovaných, nikoliv však aprobovaných pedagogů,“ upřesnila Svobodová. Kraj se snaží mladé učitele přilákat vyplácením stipendia, které na letošek navýšil na 48 tisíc korun. V budoucnu by pedagogové mohli získat náborový příspěvek ve výši 200 tisíc korun.