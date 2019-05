Karlovarský kraj - Až o třetinu oproti dnešku by mohl za 30 let klesnout počet dětských lékařů, pokud bude pokračovat současný trend. Spočítali to experti na demografii z Univerzity Karlovy v Praze, kteří se zabývali všeobecným poklesem počtu lékařů v České republice.

Největší potíže lze podle nich očekávat již v horizontu pěti až 15 let, kdy početně silné generace lékařů, kterým je nyní kolem šedesáti let, začnou opouštět zdravotnický systém. U pediatrů je situace nejhorší. „Jen na Karlovarsku a Ostrovsku je sedm pediatrů, kterým je více než šedesát let, a je tedy otázkou času, kdy půjdou do důchodu. Další dva kolegové už senioři jsou,“ říká dětská lékařka Hana Brožová.