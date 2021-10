Aktuálně jsou s covidem v KKN hospitalizováni tři lidé, všichni v Karlových Varech. "Dva z nich leží na infekčním oddělení, třetí je hospitalizován na jednotce ARO a je napojen na umělou plicní ventilaci," upřesnila mluvčí. Jde o ročníky 42, 49 a 91. Nejmladší z pacientů má lehčí průběh. Jak Singerová dodala, ti, co v důsledku koronaviru zemřeli, byli starší lidé.

Pro srovnání - za toto období, tedy od 18. září do 7. října, zemřeli v sousedním Plzeňském kraji, kde žije téměř dvojnásobek obyvatel než v tom Karlovarském, v důsledku koronaviru tři lidé.

"Musím to bohužel potvrdit, že máme úmrtí v důsledku covidu - 19. V karlovarské nemocnici podlehli tři lidé," informovala Markéta Singerová, mluvčí Krajské nemocnice Karlovarského kraje (KKN), pod niž spadají nemocnice v Chebu a Karlových Varech.

