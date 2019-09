Celkem 11,8 tuny. To je váha baterií či akumulátorů, které byly v Karlovarském kraji zrecyklovány jen za letošní první pololetí.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Ivan Babei

V přepočtu na obyvatele tak každý člověk v kraji odevzdal 40 gramů baterií. „Podle statistik neziskové společnosti ECOBAT přibylo baterií, které lidé odevzdávají ve městech a obcích – nejčastěji do červených venkovních kontejnerů, do sběrných nádob na úřadech nebo je lidé nosí do sběrných dvorů. Tam se dohromady vybralo 4262 kilogramů baterií, to je o 7 % více než vloni. Naopak pokleslo množství baterií předaných k recyklaciz firemního sektoru, což se také podepsalo i na celkových sběrových výsledcích kraje,“ uvedla Jana Čechová ze společnosti ECOBAT.