Vlak vykolejil v 5:45 hodin ráno. Ve vlaku cestovalo osm cestujících, nikdo nebyl zraněn.

„Na místě zasahují drážní hasiči, kteří budou vlak vracet zpět na koleje. Provoz na trati je uzavřený,“ hlásil krátce po nehodě mluvčí krajských hasičů.

Jak následně upřesnil mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Iliáš, drážní vůz vykolejil při vjezdu do stanice v Krásném Jezu, a to ve směru do Karlových Varů. „Škoda je zatím odhadnutá na jeden milion korun. Škoda na infrastruktuře je kolem sta tisíce korun,“ konstatoval mluvčí SŽDC.

Doplnil, že provoz na železniční trati v obou směrech by měl být obnoven kolem patnácté hodiny. „Konkrétní příčiny vykolejení vlaku stále vyšetřujeme. Vůz je stále na kolejích a podrobnější informace zatím nemáme,“ dodal mluvčí Iliáš.

Úsek mezi Bečovem nad Teplou a Karlovými Vary patří mezi ty historické, v současné době zde jezdí vlaky společnosti GW Train.