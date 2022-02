Karlovarský kraj zasáhla vichřice po druhé hodině v noci a ráno tak byl nejpostiženějším regionem v České republice. Od noci až do půl dvanácté asistovali hasiči u 150 událostí. "Situace se začíná zlepšovat. Po poledni už přešel třetí stupeň ve druhý a vítr by měl slábnout," uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Jak doplnil mluvčí záchranné služby Radek Hes, během silného větru došlo naštěstí jen ke dvěma lehčím zraněním. Na mnoha místech je ale omezen provoz na komunikacích, velké problémy jsou hlášeny i na železnicích.

Ráno bylo podle mluvčí společnost ČEZ Soni Holingerové v Karlovarském kraji bez proudu až 40 tisíc domácností. "Do terénu jsme nasadili všechny možné pracovníky, kteří se snaží odstraňovat závady. Věříme, že do odpoledne by se to mohlo vyřešit. Po poledni tak už je bez proudu z původních 40 tisíc domácností jen 16,5 tisíce. Máme hlášeno 35 poruch na vysokém napětí a další desítky na nízkém. Kraj postihl vítr plošně, postiženy jsou všechny tři okresy," upřesnila Holingerová.

FOTO: Vichřice Dudley vyvrací stromy v Karlovarském kraji. Hasiči varují řidiče

Problémy s výpadky proudu tak byly například v Lokti, Novém Sedle, Teplé, Královském Poříčí, Horách, Chodově u Karlových Varů, Březové u Karlových Varů, Štědré, ale i v části Mariánských Lázních Hamrníkách.

Také mluvčí hasičů potvrdil, že vichřice zasáhla plošně celý kraj. "S odstraňováním následků nám hodně pomáhají dobrovolní hasiči. Nejde jen o popadané stromy na komunikace a auta, ale minimálně také dvě železniční nehody, kdy vlak narazil do spadlého stromu. Vítr hodně zasáhl Tři Sekery, kde na několika objektech strhal střechy. V Chebu spadl strom na osobní auto s řidičem. Naštěstí se tato událost obešla bez zranění, řidič měl pouze problém z auta vystoupit," informoval mluvčí Kasal.

Pouze ke dvěma událostem kvůli silnému větru museli vyjíždět krajští záchranáři. V prvním případě šlo o hasiče z velitelského auta, které jelo k zásahu. V Karlových Varech v ulici Závodní u krajské knihovny ale havarovalo. Narazilo do stromu, který spadl přímo před projíždějící vozidlo. Závodní ulice byla dočasně neprůjezdná, což komplikovalo i provoz městské hromadné dopravy. Krátce po 11. hodině ale hasiči strom odstranili. "Při události se lehce zranil jeden hasič, kterého jsme převezli do nemocnice. Dalším případem byl pak pád starší paní v Ostrově, kterou silný vítr smetl na zem. Pádem si poranila kyčel," hlásil mluvčí záchranářů Radek Hes.

Karlovy Vary stále čekají na emisní měřící stanice

I záchranáři během čtvrtka bojovali s výpadky elektřiny. V Nejdku, ve Žluticích a Toužimi tak museli být připojeni na záložní agregáty.

Opravdu velmi silný vítr foukal v Krušných horách, a proto Horská služba varovala před jakýmikoliv túrami na hřebenech hor. Zastaven je provoz lanovek. "Vítr v nárazech dosahuje hodnot až 40 metrů za sekundu. Právě jsem ale projel všechny úseky, jsou průjezdné. Ale například mezi Božím Darem a Klínovcem hustě sněží a fouká silný vítr. Některým vozidlům to podkluzuje a mají problém vyjet kopec," uzavřel pracovník horské služby Jan Šimeček.