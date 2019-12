Sněhu je na západočeských horách zatím málo. Majitelé vleků doufají, že připadne.

Aktuální situace na horách. | Foto: Deník / Roman Kořinek

Milovníci zimních sportů si zalyžují jen na krušnohorském Klínovci, kde leží do 60 centimetrů sněhu, a na Božím Daru na Novaku. Ale také jen díky technickému sněhu, kterého tam je do 40 centimetrů. Na šumavských horách v současnosti nejezdí vleky vůbec, lyžovat se nedá ani na Velkém Javoru na německé straně Šumavy. Tamní areál by se měl otevřít 21. prosince.