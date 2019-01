Krušné hory - Stopy rysa ostrovida v Krušných horách objevili dobrovolníci z Vlčích a Rysích hlídek.

Donedávna poslední informace o pohybu rysa ostrovida ze 130 kilometrů dlouhého pásma Krušných hor pocházejí z května roku 2016, kdy se podařilo rysa vyfotografovat náhodnému turistovi.



„Když jsme na začátku semináře pro nové dobrovolníky plánovali oblasti k terénnímu monitoringu pobytových znaků vlků, u jednoho místa na mapě jsem řekla, že by se tam mohlo líbit i rysovi. Jaké obrovské překvapení bylo, když tam druhý den skupinka dobrovolníků opravdu našla rysí stopu! Od té doby se převážně nově proškoleným dobrovolníkům podařilo najít několik rysích stopních drah a trusů, díky čemuž se výskyt rysa potvrdil. Všem dobrovolníkům za to patří velký dík,“ uvedla Štěpánka Kadlecová, koordinátorka Vlčích hlídek v Krušných horách.



Aktuálně nafocené stopy jsou teprve třetím důkazem o výskytu rysa na české straně Krušných hor za posledních pět let. Potvrzuje se, že Krušné hory a potenciálně i Doupovské hory mohou pro tuto šelmu poskytovat velmi vhodný prostor k životu.



Nejbližší oblastí trvalého výskytu rysa ostrovida je Český les. Šumavsko-bavorsko-rakouská populace obývá rozsáhlé horské masivy i kulturní krajinu jihozápadních Čech.



„Výskyt rysa ostrovida v Krušných horách a dalších lesnatých oblastech České republiky je skvělou zprávou, protože nám dává naději, že se šelmám daří procházet krajinou a zajistit přirozené propojení šumavské rysí populace s dalšími ve středoevropském prostoru. Pokud se to nepodaří, je budoucnost šumavských rysů nejistá,“ podotkla Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek na Šumavě a v Pošumaví.



Odpověď na otázku, zda se rys usadí v Krušných horách natrvalo, by měl přinést zimní terénní monitoring, připravený Hnutím DUHA Olomouc.



Rys ostrovid je samotářsky žijící kočkovitá šelma, jejíž jídelníček je tvořen převážně srnci. Je ale schopen ulovit i menší jeleny nebo divoká prasata.



Právě regulací těchto přemnožených kopytníků, kteří okusem a loupáním stromů způsobují značné škody, mohou rysi a vlci přispět k ozdravení lesů Krušných hor.



Také pohyb vlků v Krušných horách dobrovolníci Vlčích hlídek a zaměstnanci Hnutí DUHA Olomouc monitorují již druhým rokem.



Dobrovolníci Vlčích a Rysích hlídek se zejména během zimních měsíců pohybují v oblastech výskytu velkých šelem, monitorují jejich výskyt a svou přítomností v terénu odrazují potenciální pytláky a dokumentují pokusy o nelegální lov, který je nejvýznamnějším faktorem ohrožujícím život velkých šelem. Hlídkující dobrovolníci informují návštěvníky lesů o výskytu velkých šelem a snaží se vyvracet nepravdivé pověry.



„Údaje o výskytu velkých šelem, které nám lidé poskytují, jsou pro nás důležité a pomáhají nám při jejich ochraně. Cenná jsou nejen přímá pozorování, ale i pobytové znaky, jako jsou stopy či trus. Mohou sloužit k vymezení migračních koridorů a k vytipování míst, kde je potřeba průchodnost krajiny zabezpečit pomocí ekoduktů,“ dodala Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.



Další školení pro zájemce o zapojení do monitoringu velkých šelem uspořádá Hnutí DUHA na podzim příštího roku. Zájemci se však mohou již nyní předběžně přihlásit na e-mail vlci.hlidky@selmy.cz