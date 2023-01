Stejně jako v prvním i druhém kole volilo v krušnohorských obcích mnoho přespolních. Jde o stovky voličů, jen na Božím Daru se jich přihlásilo 452, nakonec ale všichni stejně neodvolili. Podle Roberta Petra, starosty Horní Blatné, kde Pavel vyhrál obě kola, za stovky vydaných volebních průkazů může sněhová nadílka. Ta přilákala do hor mnoho přespolních a místní penziony tak byly konečně plné. V prvním kole tolik přespolních v Krušných horách nevolilo.

Historicky nejhorší kraj ve všem má být prvním cílem nového prezidenta

"Volební matematika je neúprosná: ze 181 zapsaných voličů města Boží Dar odvolilo 132, přespolních přišlo 452 voličů, Andrej Babiš získal 58 hlasů a Petr Pavel 474, takže kdyby všech 58 hlasů pro Babiše dali Božídarští, tak by u nás stejně vyhrál Pavel se 74 hlasy, ale čistě statisticky by to byl nesmysl, tudíž lze konstatovat, že na Božím Daru žije skutečně dobrý oddíl a jezdí sem většinově lidé, kteří nedají na pomluvy, lži, populismus a dezinformace," sdílel božídarský starosta Jan Horník svoji reakci na výsledky voleb na facebooku. Právě na Božím Daru Pavel triumfoval s 89,09 procenty hlasů, Babiš dostal jen 10,9 procenta. Voleb se tam nakonec účastnilo 91,61 procenta občanů.

Vysokého počtu hlasů dosáhl nový prezident také v Horní Blatné. Dostal zde 72,12 procenta, kdežto Babiš jen 27,87 procenta. Také tam oproti prvnímu kolo došlo k nárůstů voličů kvůli přespolním. "Těch tentokrát bylo 104. Může za to sníh, a tak k nám přijela spousta turistů," komentoval volby v Horní Blatné starosta Robert Petro.

FOTO: V noci na neděli hořela hala karlovarského letiště

Dvě stovky přespolních odvolily také v Abertamech, kde Pavel zvítězil s téměř 63 procenty, Babiš tam skončil s 37 procenty. I tady první kolo vyhrál Pavel a Babiš skončil až druhý.

Ne všude ale kopírovaly výsledky finálního kola to první. Například v Jáchymově poprvé vyhrál Babiš s téměř 42 procenty a Pavel skončil 33,61 procenta hasů. V druhém kole naopak zvítězil Pavel s téměř 54 procenty, kdežto Babiše volilo 46 procent občanů. Opačně se situace obrátila ve Vojkovicích, kde první kolo těsně vyhrál Pavel s 27 procenty a Babiš skončil 24,75 procenta. V druhém kole ale naopak triumfoval Babiš s téměř 58 procenty, Pavlovi dalo svůj hlas jen 42 procent občanů.