Malé pivovary v Karlovarském kraji se připravují na Velikonoce a vaří velikonoční speciální piva.

Ostrovský pivovar Rudohor vaří speciální velikonoční pivo třetí sezónu. | Foto: Pivovar Rudohor

Navzdory přetrvávající pandemii se mnohé malé pivovary z Karlovarského kraje rozhodly i letos uvařit svá tradiční velikonoční piva. Nejde jen o to klasické zelené. V pivovaru Hastrman ve Velkém Rybníku na Karlovarsku připravují svého tradičního Puškvorce. „Zelené pivo neděláme vůbec. My máme svého velikonočního Puškvorce. Vaříme ho už šestnáct let. Je to světlá čtrnáctka,“ uvádí sládková Marie Vorlová. Je to pivo nefiltrované, obsahující 5,7 procenta alkoholu.