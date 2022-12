"Tuto akci jsme dělávali vždy v Radošově, letos jsme se přidali počtvrté, a to na novém místě," informoval starosta Aleš Labík, který upozornil, že tím, kdo dává impuls, aby se obec do akce zapojila, je místní aktivní obyvatelka Jaroslava Lasáková. Ta se akce Česko zpívá koledy zúčastnila s přibližně dalšími čtyřiceti lidmi, většinu tvořily děti z místní školy.

Právě ony byly hlavním pěvci, a to, jak se naučily koledy, předvedly všem zúčastněným na pódiu. "Je to směsice žáků naší školy, máme tu deváťáky, šesťáky i mladší děti," hlásila učitelka Barbora Oláh Habichová.

Informace, že se do Česko zpívá koledy Kyselka opět zapojí, dostali lidé v Kyselském letáku. "Je tam seznam všech akcí, které tady pořádáme, a těch je letos opravdu hodně, nikdy jsme jich tolik neměli. Samozřejmě jsme rozsvítili stromeček, pořádali jsme vánoční trhy, kde školka a škola prodávaly svoje výrobky. To byla opravdu vydařená akce. Pekli jsme tu také buřty a rozdávali lidem svařák a guláš. Do adventu jsme zapojili i kino, a to nejen promítáním, ale i tam pořádáme různé akce a koncerty," upřesnil starosta Labík.

Jak dodal, to vše má pomoci místní více stmelit, což se na základě spokojených tváří lidí evidentně daří. Že si tu vycházejí vstříc a nic se nedělá zbytečně, dokládá i fakt, že vánoční stromeček pochází ze zahrady místní školky. Obec využila jeho kácení, protože se s ním bohužel při inovaci zahrady už nepočítá.