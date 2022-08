Lázeňské centrum Karlových Varů, které je na seznamu světového dědictví UNESCO, čelí v posledních týdnech velkému náporu turistů. Dobrou vizitku této prestižní části města ovšem rozhodně nedělaly odpadkové koše, které doslova přetékaly v ulici Stará Louka. Poté, co na tento negativní stav upozornila redakce Deníku na základě podnětu místního podnikatele, se situace vyřešila.

"Promenáda mezi Puppem a Vřídlem praská ve švech, kolik je tam turistů. To tu nebylo ani o festivalu. Odpadkové koše ale nestíhají, odpadky už nemají lidé kam odkládat. To rozhodně nedělá dobrou pověst našemu městu, které by mělo být čisté," obrátil se na redakci majitel hotelu Maltézský kříž Petr Ptáček.

Obnovená vlečka pro minerálku nahradila jízdu 20 tisíců kamionů

"O problému s přeplněnými koši víme, v posledních dnech v důsledku díky vyšší návštěvnosti města kapacita nádob nedostačuje. Zvažovali jsme navýšení svozu z jednoho na dva denně, ale bohužel svozová společnost nedokáže operativně změnit svou logistiku a nastavený harmonogram," reagovala mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.

Řešení ovšem radnice našla. "K odpadkovým košům rozmístíme další nádoby, podobně jako v dobách, kdy se ve městě konají velké akce s vysokou návštěvností. Posílíme také úklid kolem nádob. Jejich naplněnost budeme monitorovat. Pokud půjde o setrvalý trend, budeme se svozovou společností jednat o navýšení počtu svozů," dodala mluvčí Kyselá.

Majitel hotelu reakci magistrátu kvituje. "Už je to znát. Vedle odpadkových košů jsou umístěné popelnice. Odpadky se už u nás nehromadí," poznamenal podnikatel.