Krušné hory – Na větvích a stromech vysoká vrstva mokrého a těžkého sněhu, k tomu silný vítr a neustávající sněžení, zaváté cesty i ukazatele, mlha. Tak vypadají na začátku týdne lesy v Krušných horách.

Lesníci varují běžkaře, lyžaře, skialpinisty i pěší a upozorňují na riziko pádu stromů. Do porostů se v současnosti nevydávají ani lesníci. I pro ně jsou lesy nad šesti sty metry nad mořem nebezpečné. Teprve až se počasí umoudří, začnou uvolňovat přístupové cesty a zjišťovat rozsah poškození. „Návštěvníci hor by měli sledovat předpověď meteorologů a informace horské služby nebo správců lyžařských tras v regionu a do lesů nevstupovat, dokud se počasí neuklidní,“ doporučuje Miroslav Rozner, ředitel krajského ředitelství Lesů ČR v Karlových Varech. Sníh a vítr komplikuje dopravu i záchranné akce. „O žádosti vydání plošného zákazu vstupu do lesů v Krušných horách zatím neuvažujeme, je složité nyní lokalizovat katastry největších polomů a rizikových lesů,“ dodal Rozner.