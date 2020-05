Měla by zahrnout i zastupitelstvem už schválenou konzervatoř Loket.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Vít Černý

Zprvu to byl jen vysněný záměr krajského zastupitele Petra Zahradníčka, aby v kraji vznikla konzervatoř, za nímž ale stála urputná snaha převést tuto ideu do praxe. Podařilo se, ale pouze částečně. Krajské zastupitelstvo sice loni v červnu schválilo zřízení Konzervatoře Loket, příspěvkové organizace, a to s účinností od 1. září 2020, ale ministerstvo školství tuto školu akreditovat odmítlo.