Asi největší kulturně-společenskou akcí v Karlovarském kraji bude i v letošním roce mezinárodní filmový festival, který se uskuteční už po 55. Mnoho dalších zajímavých vystoupení se ale odehraje na mnoha místech kraje.

Amfiteátr v Lokti | Foto: Deník / Roman Cichocki

SOKOLOVSKO

Návštěvníci i obyvatelé Sokolovska se mohou těšit na pravidelné a vyhledávané akce v Lokti v podobě Slavností purkrabího Půty a Krušnohorských Vánoc na hradě. Bezesporu největší bude ale opět Loketské kulturní léto v amfiteátru pod hradem. Zahájí ho 16. května koncert Monkey Business a J.A.R. Až do 29. srpna si na své přijdou příznivci muziky různých žánrů, opery, muzikálů, divadelní klasiky. Chybět nebudou ani tradiční akce, jako je Party Radia Beat nebo Beatová síň slávy Radia Beat. Pódium v amfiteátru bude patřit kapele No Name, Vašovi Patejdlovi, skupinám Stromboli, Jelen a také mnohonásobné zlaté slavici Lucii Bílé. Zavítají sem Tři sestry se svou Gambrinus Tour, Divokej Bill i Lenny či Poetika. Pořadatelé chystají i překvapení. Operní příznivce čeká Verdiho Il Trovatore a nadšence pro muzikál My fair lady a koncertní provedení muzikálu Dracula. V rámci Letních shakespearovských slavností uvidíte hru Dobrý konec všechno spraví. A letos je opět připraven oblíbený Kryštof kemp. Loketské kulturní léto zakončí 29. srpna tradiční KISS Party s Radiem KISS. Podrobný program i informace o předprodejích a cenách vstupenek najdete na vlny-musicag.cz. Sokolov v červnu přivítá už tradičně mezinárodní soutěž ohňostrojů. O měsíc později se bude konat Sokolovské kulturní léto a v září Den horníků spojený s hornickou poutí.