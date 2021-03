Skupují ve velkém nemovitosti v přilehlém okolí a některé radnice jim jdou na ruku. Velké obavy proto mají Božídarští z plánované výstavby 15 tisíc ubytovacích lůžek v nedaleké Loučné pod Klínovcem. O podrobnostech promluvil pro Deník starosta Jan Horník.

V souvislosti s uzavíráním obcí jste si posteskl nad reakcí některých přespolních…

Celé to vzniklo spuštěním závory, kterou jsme uzavřeli cestu k rozhledně Klínovec. Zmínil jsem se, že máme informace o tom, že v době nouzového stavu chtějí najet Pražáci do Loučné a že si tu chtějí užít lyžovačku. Spustil jsem tím lavinu negativních mailů na mou adresu. Obyvatelé hlavního města se cítili dotčeni. Vadí jim i to, že jsem je nazval Pražáky a oni jsou Pražané. Faktem je, že oni chtěli vlastně i během této doby přejíždět z jednoho kraje do druhého. Hranice okresů, natož krajů, se naštěstí nachází na ideálním místě, je to totiž klínovecké rozcestí, kde není problém nechat stát kontroly. Hlídkují tam vojáci. Musím potvrdit, že tam tito přespolní opravdu najížděli.

Ctí obyvatelé středních Čech zdejší přírodu, která je zákonem chráněna?

Zdejší příroda je součástí Natury 2000, jsou zde zvlášť chráněné lokality. Někteří, neříkám všichni, jsou nabubřelí, chovají se tu jako vetřelci. Zákazy nerespektují. Mnozí z nich, když se dostanou do přírody, se chovají agresivně. Zaznamenali jsme nárůst negativních reakcí, své by o tom mohli vyprávět policisté i strážníci. Chování těchto lidí nemá na ně právě pozitivní vliv.

Jak je to pak s parkováním? Míst není ve městě právě mnoho…

A v tom je také problém. Oni nerespektují zákazy vjezdu (provoz po tomto malém městě je už nějakou dobu zjednosměrněn – pozn. redakce), nerespektují vyhrazená místa pro parkování. Auto nechají, kde je napadne, a nevadí jim, že tím zablokují průjezd ulicí. Nedochází jim, jaké komplikace způsobují, protože tu zkrátka nežijí. Jsou pohodlní a nejlepší by pro ně bylo dojet autem až přímo do lesa. Musím ale pochválit jáchymovskou policii, protože nám hodně pomáhá.

Myslíte si, že se situace zlepší?

Mám obavy, že bude ještě hůř. Máme totiž informace, že v Loučné pod Klínovcem se má vybudovat dalších 15 tisíc ubytovacích lůžek. Má tam v podstatě vyrůst nové město o velikosti Ostrova. Dnes je tam 2,5 tisíce lůžek. Nakoupily se tam pozemky, které se výhodně prodaly. Nyní se pracuje na změně územního plánu, která by tak masovou výstavbu povolila. Nikoho nezajímá, že to region kapacitně neunese a že to zničí Krušné hory. Pro nás je to velká hrozba. Ti, co jsou ubytováni v Loučné, využívají ve velkém přírodu právě v našem okolí.