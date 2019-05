Konal se zde turnaj Royal Golf & Polo Cup, který netradiční formou propojil dva sporty – golf a koňské pólo. Kdo nestihl dorazit, může se těšit na příští rok, organizátoři totiž chtějí z akce vytvořit tradici. Za vznikem akce stojí Simona Joklová, rodačka z Mariánských Lázní a aktivní hráčka koňského póla, která se nedávno vrátila z Mexika, kde její tým zvítězil.

Druhý ročník Royal Golf & Polo Cupu je za vámi…

Jsem nesmírně šťastná, že se vše podařilo a účastníci golfového turnaje, kterých bylo přes 100, a hráči koňského póla si celý den užili. Navíc přišla řada lidí, kteří se s koňským pólem setkali poprvé, a největší radost mám, že je hra zaujala a vzbudila u nich zájem. Věřím, že se budeme rozrůstat o další mladé hráče a koňské pólo si najde svoje místo i mezi českou veřejností. Děkuji všem zahraničním účastníkům, kteří přijeli, a těším se na viděnou zase za rok.

Řekněte, jak je náročné takový turnaj uspořádat?

Velmi. Ale já věřím, že když děláte cokoli srdcem, tak to má smysl. Loni na můj nápad organizovat akci kývla má starší sestra Veronika. Bez ní by vlastně žádný Royal Golf & Polo Cup neproběhl. V průběhu akce nám pomáhala mladší sestra Karolína. A letos se k organizaci připojili naši přátelé. To je pro mě ten největší úspěch. Když máte kolem sebe lidi, kterým můžete věřit. A naopak oni věří ve vás a v to, co děláte.

Čím vás koňské pólo uchvátilo?

Na prvním místě koňmi. V žádném jiném jezdeckém sportu nejsou koně tak klidní, hodní a hraví. Na druhém místě je to týmovost. Je to opravdu neskutečný pocit, když jste všichni na těchto ušlechtilých zvířatech a máte jeden cíl, užít si hru a vyhrát. Věřím, že spolu nekomunikují jen hráči, ale i koně. A v neposlední řadě jsou to lidé, kteří se kolem póla pohybují. Je to taková komunita po celém světě, která drží při sobě a vzájemně se podporuje.

A co musí člověk, který chce začít hrát koňské pólo, ovládat víc – golf, nebo jízdu na koni?

Po pravdě je lepší, když neumí ani jedno. (smích) Z jiných sportů si můžeme nést spoustu chyb. Každý trenér póla vám řekne, že je pro něj snazší „vychovat“ hráče od úplných začátků.

Kdy měli lidé v Česku poprvé šanci se s tímto sportem seznámit?

Pólo u nás zažilo svou premiéru v roce 1993 na pražském Strahově při návštěvě anglického prince Edwarda. Aktivně se zde ale začalo hrát až od roku 2008.

Vrátím se k mariánskolázeňskému turnaji. Byla byste ráda, aby z akce vznikla tradice?

Určitě ano, tato tradice má za cíl dostat pólo do povědomí široké veřejnosti, potenciálních fanoušků a budoucích pólo hráčů. S radostí vám mohu oznámit, že 3. ročník již zná své datum. A to 30. května 2020. V každém ročníku budeme mít pro hosty připravené nějaké překvapení v podobě zajímavých osobností nejen z celosvětového pólo prostředí. Ale nejen to. Díky tomuto projektu si můžu plnit sen a pomáhat potřebným. Jak zvířatům, tak lidem. Letos jsme se zapojili do charitativního projektu našeho kamaráda Karla Vaňka, který pro letošní rok vybral Fakultní nemocnici Plzeň, oddělení nefrologie.

Také jsme se připojili k celosvětovému uvažování o používání ekologických materiálů. Na akci nepoužíváme žádné plasty.

Jste ambasadorka různých klubů po celém světě. Jak k tomu došlo?

Zde musím poděkovat mocným sociálním sítím. Velmi to urychlilo celý proces toho, aby si mě kluby všimly a navázaly se mnou spolupráci. Jedná se o Hawaii Polo club a jejich módní značku oblečení, La Patrona Polo Club v Mexiku, další značku spojenou se hrou koňského póla. Co se týká klubů, vypíší dopředu akce, kterých bych se měla zúčastnit, vzájemně se propagujeme na sociálních sítích. Další značky si vybírám podle toho, jak se mi líbí jejich marketing a přístup.

Máte za sebou řadu úspěchů v tomto sportu…

Pro mě je největší úspěch, že se pólo začíná dostávat do povědomí široké veřejnosti u nás v ČR. Lidé začínají mít o tuto hru velký zájem a to mě velmi těší. Jako další velký úspěch beru druhý ročník RGPC. A co se týká turnajů, pro tento rok je to první místo s týmem v Mexiku v La Patrona Polo Challenge.

Pohled hráčky

Mariánskolázeňský turnaj vyhrál tým Real Treuhand, jehož součástí je také Markéta Pavleje, známá kuchařka a foodblogerka. Jak se jí na akci líbilo? „Royal Golf & Polo Cup je úžasný turnaj se skvělou atmosférou, a navíc je otevřený veřejnosti, což je pro pólo skvělé. Spousta pólo hráčů navíc sní o tom, proběhnout se po golfovém greenu. A být tady, v nejstarším českém golfovém klubu založeném Edvardem VII., je sen! Co se organizace týče, tak přesto, že je turnaj mladý, zvládli to skvěle. Byl úžasný i catering! Dlouho jsem nezažila tak dobrý a pestrý. Na počasí se nikdy nedá úplně spolehnout a trochu nám pokazilo finálové zápasy, protože hřiště bylo hodně mokré po dešti, a to pak riziko úrazu hráče i koně stoupá o 80 %. Nemohli jsme tedy ani hrát naplno. Nicméně nikomu se nic nestalo a já mohu být jen šťastná za vítězství našeho týmu,“ řekla.