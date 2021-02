Deník na návštěvěZdroj: Deník

Místo rekonstrukce nynější mateřinky, která sídlí ve vile přímo u hlavního tahu z Karlových Varů na Nejdek, chce ovšem postavit zbrusu novou budovu na zelené louce. V té by se měla nacházet nejen mateřská škola, ale i prostory pro společenské aktivity lidí z Mezirolí.

„Hygiena už delší dobu upozorňuje na nedostatky školky. Rekonstrukcí bychom je nebyli schopni napravit. Proto se nabízí alternativa postavit novou,“ vysvětluje starostka Nové Role Jitka Pokorná.

Město totiž získalo od pozemkového úřadu zdarma pozemky na zelené louce. „Jedinou podmínkou je, že na nich vytvoříme zázemí pro místní. V současné době na tuto akci zpracováváme studii,“ pokračuje Pokorná.

V multifunkční budově by mělo vzniknout i zázemí pro místní dobrovolné hasiče s jejich klubovnou. Počítá se tam i s venkovním sportovištěm, velkým parkovištěm či knihovnou.

„Studie by nám měla říci, jaké by byly náklady na tuto multifunkční budovu. V Mezirolí žije nyní šest set lidí a zázemí nemají téměř žádné. Funguje tu malá knihovna, ta ale pro setkávání místních kapacitně nevyhovuje,“ upřesňuje novorolská starostka s tím, že obec se stále rozrůstá. Jen za posledních deset let tu přibylo nových 160 obyvatel.

„Podle střízlivého odhadu by tato investice přišla na třicet milionů korun. To jsou vysoké náklady. Budeme se proto snažit získat na výstavbu vhodný dotační titul,“ uzavírá Pokorná.