Karlovarská nemocnice v pondělí neotevře areál pro příbuzné a blízké nemocných.

Nadále tam tak platí zákaz návštěv. Podle Jitky Samákové, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice, není zařízení zatím schopné splnit požadavky Ministerstva zdravotnictví. „Na to nemáme kapacity, a nelze tak splnit požadovaný režim pro návštěvy,“ vysvětlila Jitka Samáková. Ale také dodala, že by přivítala podrobnější pokyny Ministerstva zdravotnictví, jak by měly postupovat nemocniční areály, které doporučené postupy pro přijímání návštěv nemohou zajistit.