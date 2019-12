Město Karlovy Vary nepočítá pro nadcházející rok s přílišným zdražováním. Určité změny ale kvůli rostoucím vstupním nákladům nastanou. Vedení města například od 1. ledna zahájí optimalizaci městské hromadné dopravy, aby nemuselo zdražovat jízdné. Místo toho dojde k časovému posunu některých méně vytížených autobusových spojů, a tím město ušetří deset procent ročních nákladů.

„Od 1. ledna navyšujeme poplatek za vjezd do lázeňského území, a to ze současných padesáti korun na sto korun,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál. Hlavním důvodem podle představitelů města není v tomto případě ekonomická stránka, ale to, aby do lázeňského území vjíždělo podstatně méně aut.

Na území Karlových Varů se nebudou navyšovat ceny za svoz odpadů, naopak zdraží se poplatky za zábor veřejného prostranství, které na posledním jednání schválili karlovarští zastupitelé. „Poplatek za užívání veřejného prostranství formou předzahrádky, předsunutého prodeje činí za každý metr čtvereční a každý den ve vnitřním lázeňském území a ve vymezených částech vnějšího území lázeňského místa celoročně deset korun proti původnímu rozdělení na sezóny ve výši deset a pět korun, a v ostatních částech města se celoročně navyšují na sedm korun proti původním třem korunám,“ upřesnil Kopál. Od Nového roku se navyšuje i poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa ve vnitřním lázeňském území, a to na šestatřicet tisíc korun z původních pětadvaceti, v ostatních částech města pak na osmnáct tisíc korun oproti současným třinácti.

VODNÉ A STOČNÉ ZDRAŽÍ, ALE PAK ZLEVNÍ

Na území Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech se od 1. ledna plošně navyšují ceny vodného a stočného o 2,5 procenta. Voda tak v regionu zdraží o jednu korunu a 57 haléřů na 64,62 koruny. „Navýšení je na úrovni předpokládané inflace, protože v příštím roce musíme počítat s inflačním nárůstem téměř všech nákladů, ať už se jedná o materiál, chemikálie, surovou vodu či další provozní náklady,“ vysvětluje Josef Hora, předseda vodohospodářského sdružení. I přes zvýšení podle něho zůstane průměrná cena, která vychází na 73,48 koruny za metr krychlový bez DPH, na spodní hranici nejen v porovnání s okolními regiony, ale i s celou republikou. Cena byla záměrně schválena bez DPH vzhledem k tomu, že pro příští rok je předpokládané snížení DPH pro vodné a stočné ze současných 15 na 10 procent. K tomu má ale dojít až od 1. května 2020, to znamená, že od 1. ledna bude platná cena s 15procentní sazbou DPH,“ dodává Josef Hora, který je zároveň chodovským zastupitelem. „Pro chodovské domácnosti i ostatní odběratele bude od 1. ledna do 30. dubna 2020 průměrná cena vodného a stočného ve výši 84,50 koruny za kubický metr včetně DPH. Po nabytí účinnosti novely zákona o DPH by mělo od 1. května dojít ke snížení sazby DPH na 10 procent a průměrná cena by pak měla činit 80,83 koruny za metr krychlový. Konečná cena s DPH by tedy od 1. května měla být o 1,60 koruny nižší než v roce letošním,“ zdůrazňuje Josef Hora.

V Chebu se od ledna zvýší vodné a stočné o tři koruny, následně pak cena klesne. Cena vodného a stočného stoupne ze současných 92 korun na 95,40 korun. Od května se pak sníží na 91,30 korun. Podle vedení společnosti se do ceny vodného a stočného promítají i investice, které v příštím roce Chebské vodárny a kanalizace plánují.

CENY ZA TEPLO MÍRNĚ NAVÝŠÍ

S ohledem na trvale rostoucí cenu emisních povolenek potřebných k výrobě tepla a nákladů vynakládaných na jejich pořízení se mírně zvýší ceny tepla pro rok 2020. Oznámila to společnost Sokolovská uhelná. Podle společnosti činí toto navýšení 14,66 koruny na 1 gigajoul tepla dodávaný od výrobce ze zdroje Vřesová distributorovi. „Vláda České republiky se snaží legislativním opatřením, které vejde v platnost od 1. ledna 2020, částečně eliminovat dopad nárůstu ceny emisní povolenky pro konečného spotřebitele, a to snížením sazby DPH z 15 na 10 procent,“ uvádí společnost.

V SOKOLOVĚ POKRYJE ZDRAŽENÍ MHD MĚSTO

V Sokolově bude dražší mimo jiné i městská hromadná doprava, ale cestujících se to nedotkne. „Po jednáních mezi Sokolovem a provozovatelem MHD, firmou Ligneta, město navýší příspěvek na provoz. Jízdné pro cestující zůstane stejné jako letos,“ říká místostarosta Sokolova Jan Picka. Stejné ceny zůstávají i pro svoz komunálního odpadu. Dobrou zprávou pro uživatele městských bytů je, že výše nájmů zůstane stejná jako v roce 2019 a nepromítne se do ní ani inflace. Zdražování berou lidé v kraji nelibě. „Musím se tomu smát, ještě jsem neslyšela, aby se něco od nového roku zlevňovalo. Všude jsou navýšení. Co můžu dělat, když to potřebuji, zaplatím to,“ uvedla Marie Šindelářová z Chebu. (jako, žip, bur, roc)