Více než sedm měsíců byl ostrovský skatepark uzavřený. Důvodem byla ohromná tragédie z konce loňského srpna, kdy v areálu uhořela teprve jedenáctiletá dívka. V pátek se po velké pauze opravený park znovu otevřel místní mládeži. Vedení města zároveň plánuje výstavbu zcela nového - postaveného jen z betonových prvků, čímž radnice chce zabránit podobnému neštěstí z loňského srpna. Nacházet se má jen několik metrů od toho nynějšího.

Zatím se milovníci skatu a koloběžek musí uskromnit, k dovádění mohou využívat jen současné prostory. Místostarosta Ostrova Marek Poledníček slibuje, že jde jen o provizorní řešení a že do tří let by mohl jen kousek od toho současného skateparku stát zbrusu nový a v budoucnu i zastřešená hala pro adrenalinové sporty. "Trochu jsme tuto investici přehodnotili. Náklady na výstavbu nového parku jsou totiž dosti vysoké. Nyní se nám ovšem naskytla příležitost, že bychom na to mohli čerpat dotace. V tuto chvíli pracujeme na studii, kterou koordinujeme se samotnými uživateli, aby areál odpovídal jejich představám," vysvětlil Poledníček.

Vedení města tak nechalo opravit současný park za dvě stě tisíc korun. V tom novém se všechno vymodeluje z betonu, prostor tak bude nerozbitný, bezpečný a odolný proti požáru. Jeho součástí má být také pumptracková dráha, ale počítá se i s využitím prázdné haly, která se tam nachází. Výhledově by v ní měl být krytý skatepark. Skejťáci by totiž rádi prostor využívali celoročně, což krytá hala umožní.

Kluci jsou z otevření nadšeni, protože možností, jak trávit volno během covidu, příliš není. "Už nevím, co doma dělat. Jsem rád, že je park opět otevřený," uvedl čtrnáctiletý David Parula, který tam jezdí na koloběžce. Věnuje se tomu tři roky amatérsky. Dívku, která v parku uhořela, znal od vidění. Z areálu odešel deset minut před neštěstím.

Návštěvníkům areálu ovšem chybí velká rampa, která byla zničená požárem, včetně jejího molitanového doskočiště. "Mrzí nás, že jsme přišli o velkou rampu. Doufáme, že se dočkáme nového areálu," poznamenal čtrnáctiletý Jiří Homolka. Podle místostarosty Ostrova se velká rampa do areálu vrátí. "Počítáme s obnovou shořelé překážky. Stát by měla asi půl milionu," uzavřel Poledníček.