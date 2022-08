V hospodě Peklo to proto v pátek 29. července žilo. Na své si přišly i děti, které měly na místě skákací hrad i klasický kolotoč řetízák. Místní neodradilo ani deštivé počasí. „V Paliči se Slavnost svaté Anny obnovila už v roce 2016, kdy farář Ferdinand z Klingenthalu a rodák z Lipové přijel za námi, jakožto novými vlastníky kostela, a požádal nás o to, jestli by tady mohl pořádat bohoslužbu. Protože to kdysi, právě na svatou Annu, bývala tradice. Nyní už to je šest let, co se navrátila. Letos je obohacená o řekněme i světskou zábavu, kde mají prostor všichni napříč generacemi. Řekl bych, že se nyní tradice buduje jiným směrem než tím církevním a Paliči spolu s okolím to jedině prospívá,“ sdělil za spolek Život na Dyleň Jiří Maliňák, který se o místní kostel stará.