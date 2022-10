"Na místě zasahovaly dvě jednotky hasičů. Došlo tam k požáru odpadu, který hořel ve dvou patrech," uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Martin Kasal. Místní viděli z pivovaru stoupat dým vysoko k nebi. "Ano, tentokrát v pivovaru hořelo více, než je tam zvykem. Požár jsme ale dokázali během desítek minut dostat pod kontrolu," konstatoval mluvčí Kasal.

Dostat se k ohnisku není v pivovaru pro hasiče většinou jednoduché. Tentokrát museli poškodit zámek, aby mohli dostat plameny pod kontrolu. "Jsou to složité zásahy, ke kterým tam naši hasiči vyjíždějí. Je to pro ně velmi nebezpečné, hrozí tam totiž zřícení i propadení, a kolegové takové akce nemají pochopitelně rádi. Proto i my bychom velmi uvítali, aby se se zchátralým pivovarem už něco začalo dít," dodal mluvčí hasičů.

V pivovaru hoří opakovaně, někdy i dvakrát týdně. Důvodem není jen velké množství odpadu, který do areálu bezdomovci natahali, ale i třeba fakt, že tam vypalují kabely. Obyvatelům Rybářů je trnem v oku, protože ho obývají nejen bezdomovci, ale i narkomané.

Zchátralý areál vlastní společnost AF Company, za níž stojí podnikatel Alisher Kasymov. Projektový manažer Miroslav Příkop, který zpracovává pro AF Company projektovou dokumentaci na přestavbu pivovaru, nebral včera redakci telefon. Před rokem pro Deník uvedl, že by se s demolicí objektů mohlo začít ještě letos na podzim.

