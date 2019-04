Motýl je tady právě proto, aby pomáhal lidem, kteří chtějí zemřít doma, a také těm, kteří se rozhodnou o své blízké v posledních dnech pečovat. Hospicovou péči podporuje i Karlovarský kraj.

Svoji zkušenost má i Venuše Dušková ze Sokolova, která pečovala doma o svou sestru. „Je určitě dobře, že podobná služba tady je. Člověk by v takových chvílích neměl zůstat sám. A neměl by se stydět říct si o pomoc a přiznat, že něco nezvládá,“ říká paní Dušková. O hospici se dozvěděla z internetu a zpravodajů, stačilo zavolat. „Když zavolají, sejdeme se na Březové v kanceláři. Já si vyslechnu, co je trápí, a řeknu jim, s čím jim můžeme pomoct,“ přiblížila ředitelka Kateřina Trnková.

Motýl přijímá pacienty, u nichž byla již ukončena konzervativní léčba a přechází se na péči paliativní, kdy se primárně tiší bolesti. Jednou z podmínek přijetí do péče hospice je přítomnost pečující osoby, která se stará 24 hodin denně. Hospic pak je schopen pomoci po materiální stránce, zapůjčí např. polohovací lůžka, polštáře, chodítka, oxygenátor, podložní mísy a další pomůcky. K dispozici je zdravotní sestra, která dochází do rodiny a je 24 hodin na telefonu. „Sestřička Romana nám všechno vysvětlila, naučila. Byla pořád na telefonu. Každé ráno volala, jaká byla noc. Když přišla, pomohla se zdravotnickými věcmi, povídaly si spolu s Olinkou, zapadla do rodiny,“ popsala paní Dušková. Motýl se snaží, aby se o pacienta starala jedna sestra. Morální pomocí je pak i sama ředitelka, která do rodiny rovněž dochází. „Otevřeně nás připravila na to, co bude, ale současně jsme věděli, že na to nebudeme sami. Působily obě přísně, ale to musí být, lidi takový přístup zklidní. Jsme celá rodina moc vděčni a děkujeme Motýlu za pomoc,“ dodala Venuše Dušková. Kromě zdravotnické péče pomohou zaměstnanci hospice i s těžkou sociální situací, k níž při péči o těžce nemocného blízkého vždy dochází. Pomoc domácího hospice smrtí nekončí. Poradí a pomůžou i poté. K dispozici je tu i psychoterapeut, právník či farář. „Jsem pořád s těmi lidmi v kontaktu. Chci vědět, že se zvládli vrátit do normálního, běžného života,“ poznamenala ředitelka.

Domácí hospic Motýl funguje od roku 2015. K dispozici má 5 sester, z toho jedna je kmenová, ostatní na dohodu, a dva lékaře, z nichž jeden je „garantem hospice“. Na starost má celé Sokolovsko. Za dobu existence pomohl v posledních dnech 68 pacientům a zájem o služby stoupá. Jde o neziskovou organizaci, která může fungovat díky grantům, dárcům a sponzorům. Rodina platí 150 korun za den poskytnuté péče, kdy je sestra, v případě potřeby i lékař, přítomna v rodině. A je jedno, kolikrát za den tam musí jít. Hospicovou péči v regionu podpoří v letošním roce i Karlovarský kraj, od nějž přijde na účet Motýla 500 tisíc korun.

A je něco, co je třeba v budoucnu řešit? „Neskutečný problém je v současné době dojezd do Kraslic. Pokud je něco akutního a pečující či pacient potřebují naši pomoc, trvá nám 35 až 40 minut, než se tam dostaneme,“ podotkla ředitelka.

Bližší informace najdete na www.hospicmotyl.cz.