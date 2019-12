I když o víkendu padaly sněhové vločky i v nižších polohách na Karlovarsku, včera už jen pršelo a pršelo a v Krušných horách to nebylo příliš jiné.

Skiareál Boží Dar - Neklid | Foto: Foto a video Deník Vladimír Meluzín

„Také u nás poprchává,“ konstatoval náčelník Horské služby Krušné hory Miroslav Račko. Sněhu je na horách před blížícími se Vánoci pomálu, od 2 do 10 centimetrů, a tak se zatím lyžuje jen na Klínovci a na Božím Daru na Hranici a Novaku, a to ale jen díky technickému sněhu. „Předpověď zatím lepší vyhlídky nenabízí. Do Vánoc je ale pořád více než týden, třeba ještě ochlazení se sněhem přijde,“ doufá náčelník Horské služby.