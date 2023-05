Pokud by si chtěl někdo z Karlovaráků v připravované pohádce zahrát, má ale smůlu. Kompars už mají totiž filmaři za sebou. Velké kostýmové zkoušky se konaly v Praze ve dnech 2. až 4. května. Honoráře nejsou až tak marné, protože jen za kostýmovou zkoušku nabízel Talent management, který kompars zajišťuje a jenž hledal muže a ženy ve věku od 16 do 80 let, 600 korun. „Nabízíme honorář 1100 korun za jeden natáčecí den v délce trvání dvanácti hodin. V tomto čase je započteno i převlékání, snídaně, oběd nebo čekání. Každá přesčasová hodina je za 100 korun,“ hlásil Talent management s tím, že catering, čímž je myšlena snídaně a oběd včetně nápojů, je zajištěn zdarma.

Čeští diváci znají především německé televizní pohádky, které mívají kratší jednohodinovou stopáž. Podle zdroje Deníku, který je blízký televiznímu štábu, ale nechtěl být jmenován, nepůjde v případě natáčení v Karlových Varech ale o televizní produkci. „Natáčet se tady bude filmová pohádka. Předpokládá se, že příští rok by měla být uvedená do kin. Jde o německou produkci, režisér je Němec. V pohádce si hlavní role zahrají jen němečtí herci, s výjimkou tedy komparsu, který bude český,“ nastínil člen filmového štábu. Jak dodal, natáčet se v Karlových Varech bude jen v Grandhotelu Pupp, a to od 7. do 9. června.

Ředitel Puppu Jindřich Krausz zájem filmařů o hotel kvituje, protože mu zvyšuje už tak vysokou reputaci. „Podrobnosti k natáčení ale nemohu prozradit,“ reagoval ředitel Krausz. Na konci roku 2021 měl například premiéru klip k songu By now Emmy Smetana, který natočila právě v Puppu se svým partnerem Jordanem Hajem. Hotel si vybrala v roce 2022 i platforma Netflix pro snímek Cadaver. V roce 2021 se v Puppu natáčel i český film Stáří není pro sraby režiséra Tomáše Magnuska, kde si hlavní roli zahrál Jiří Krampol, Luděk Sobota, Jan Přeučil či Natálie Grossová.

„Každé natáčení, které se uskuteční v našem hotelu, nás samozřejmě těší, protože je to pro nás reklama. Jsme ve světovém povědomí i díky filmovému festivalu,“ komentoval před časem zájem filmařů ředitel Krausz. „Těch věcí, které se u nás v poslední době natáčely, je více. Hotelu se daří. Rok 2022 byl pro nás nejúspěšnějším od 90. let a letošek už je v tuto dobu o třicet procent lepší než ten skvělý loňský,“ dodal ředitel Grandhotelu Pupp.