Od víkendu mohou lidé na Karlovarsku a turisté z celé republiky, kteří přijedou do Karlovarského kraje, opět využívat při svých výletech na kolech oblíbené cyklobusy. Speciální autobusové linky, které nabízí přepravu turistů i s jejich jízdními koly, vyjedou poprvé v letošním roce v sobotu 16. května. Jezdit budou až do 28. září.

„Provoz zahajujeme po zvážení všech okolností daných současným stavem a věříme, že i letos bude provoz úspěšný a cyklobusy využijí i noví návštěvníci Karlovarského kraje, kteří místo dovolené v zahraničí využijí krásné prostředí a přírodu našeho regionu s množstvím značených cyklotras a cyklostezek. Důležitá informace je to, že i letos mohou děti, studenti a senioři využít 75% slevu na jízdném a mohou tak po týdnech uzavřených doma za výhodných podmínek utužit své zdraví v přírodě,“ sdělil výkonný ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary Zdeněk Suchan.

Ucelený systém cyklodopravy v Karlovarském kraji a oblasti Euregia Egrensis provozuje společnost Autobusy Karlovy Vary a finančně ho podporuje i Karlovarský kraj, několik měst a další partneři. Letos proběhne již úctyhodná 18. sezóna. Poprvé vyjely cyklobusy v systému nazvaném CykloEGRENSIS v roce 2003. Za tu dobu si získaly oblibu nejen u zdatných cyklistů, ale i u rodin s dětmi nebo turistů, kteří objevují krásy Karlovarského kraje.

Provoz cyklobusů je zajišťován pravidelnými víkendovými linkami. Speciální autobusy jezdí i o svátcích. Jednotlivé cyklotrasy jsou rozděleny do pěti základních barevných linek. Cyklisté tak mohou využívat trasu červenou Cyklostezkou Ohře do Krušných hor, kdy autobus vyveze pasažéry až na Klínovec, modrou mezi Střelou a Vladařem, oranžovou Chebskem a Vogtlandskem do přírodního parku Přebuz, žlutou Porolavím k Blatenskému příkopu nebo azurovou Lázeňskou.

Obliba cyklobusů v Karlovarském kraji rok od roku roste. I díky cyklobusům se daří do Karlovarského kraje lákat stále více turistů ze všech koutů republiky, kteří si mohou užít nádherných cyklistických tras na atraktivní místech a v nedotčené přírodě.

Kromě pravidelných víkendových cyklobusů jezdí na vybraných autobusových linkách i autobusy vybavené speciálními cyklonosiči umístěnými na zádi autobusu, na které lze umístit až 7 jízdních kol. Na rozdíl od cyklobusů však jezdí tyto speciální autobusy i v pracovních dnech. Přepravu jízdních kol na pravidelných linkách tak mohou lidé využít v oblastech Mariánsko-lázeňska, Sokolovska, Vejprtska, Chomutovska a Šluknovska.