"Místem v tu chvíli procházela žena a dvě malé děti, padající strom je zasáhl. Všechny si na místě převzala posádka záchranné služby," uvedli hasiči, kteří poté odstranili spadlý strom.

"Na místo vyrazily dvě výjezdové skupiny záchranářů včetně lékaře. Jednalo se matku se dvěma nezletilými dětmi, na které spadl strom. Zraněna byla matka a jedno z dětí. Oba dva lehce. Lékař byl odvolán a kolegové převezli pacienty do nemocnice ke kontrolnímu vyšetření," řekl mluvčí záchranné služby Radek Hes.

Během úterního dopoledne vyjížděli hasiči odstranit spadlý strom také v Krásném Jezu, Fojtově, Nadlesí u Lokte, u Žlutic či ve Staré Roli.

Metorologové před silným větrem varují, a to až do večerních hodin. Silný jihozápadní vítr bude s nárazy nad 65 km/h, na horách až 90 km/h. Jako možná uvádějí poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Hrozí i nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, a možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky a podobně. Lidé mají dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách mají omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

"Jde o přechod mezi ročními obdobími a typické počasí v dubnu a květnu. Díky velkým rozdílům je velký vítr. Tlaková níže spojená se studenou frontou je poměrně hluboká. Sedne si to až se oteplí oceán,ů říká pozorovatel počasí ze Šindelové Rudolf Kovařík.